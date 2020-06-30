Жалоба ООО «Морис» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на ремонт автодороги по ул. Центральная (от д. 41 до д. 115) в д. Двойново.

Заявитель полагает, что отсутствие в документации о закупке функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, требований к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о закупке полного объема проектной документации, может привести к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к мнению, что каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что сформулированные заказчиком требования привели к нарушению принципов проведения закупок товаров для государственных (муниципальных) нужд, снизили потенциальную эффективность проводимых торгов вследствие необоснованного устранения потенциальных участников, в материалах дела отсутствует.

На основании изложенного, руководствуясь положениями Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Морис» необоснованной.