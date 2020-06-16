Жалоба ООО «Морис» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на на положения документации об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на капитальный ремонт здания медицинского колледжа (замена дверей, ремонт стен, потолков, полов, отделочные работы) по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана д. 36 для нужд ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» (№ закупки 0128200000120002846).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.