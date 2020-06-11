Жалоба ООО «Морис» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Бурино» Вязниковского района Владимирской области для нужд администрации Вязниковского района Владимирской области.

Заявитель полагал, что в документации рассматриваемого электронного аукциона содержатся множественные нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.