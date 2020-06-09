Жалоба ООО «Морис» признана необоснованной

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы Владимирской области рассмотрела жалобу ООО «Морис» на на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Лакинск – заказчик МКУ «Благоустройство» г. Лакинска

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.