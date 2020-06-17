Жалоба ООО «Морис» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»: пристройка для размещения детского поликлинического отделения для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» (закупка № 0128200000120002310).

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона составлена с нарушениями Закона о контрактной системе в сфере закупок, в частности проект государственного контракта по рассматриваемой закупке не содержит положений о неприменении штрафных санкций к поставщику (подрядчику) при нарушении им обязательств по контракту по основаниям, указанным письмом Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы от 3 апреля 2020 г. №№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20 “О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV”.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.