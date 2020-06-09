Жалоба ООО «Морис» на МКУ города Владимира «Благоустройство» признана необоснованной

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы Владимирской области рассмотрела жалобу ООО «Морис» на на положения документации об электронном аукционе на право выполнения работ по строительству VII очереди Нового городского кладбища в районе д.Высоково, заказчик – МКУ города Владимира «Благоустройство».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение