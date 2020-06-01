Жалоба ООО «МОНОЛИТ» признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Монолит» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания «Вспомогательный корпус-стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что довод о неправомерном установлении Заказчиком требования о предоставлении участниками закупки в составе второй части заявки выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, утратившей силу.

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жалоба ООО «Монолит» по доводам, изложенным в ней признана частично обоснованной.