Жалоба ООО «Мирер Групп» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Мирер Групп» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по созданию произведения архитектуры и градостроительства «Разработка архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка, ул. Мира-Октябрьский проспект» (№ закупки № 0328300032820000274).

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно отклонила и признала несоответствующей вторую часть заявки общества с обоснованием отсутствия в составе второй части заявки решения (копии решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки – юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.