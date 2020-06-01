Жалоба ООО «Мехколонна» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Мехколонна» на действие конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки ТБО в мкр. Оргтруд в г. Владимире для нужд Отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира.

По мнению заявителя, комиссией нарушен порядок оценки заявок по показателю 2 «Количество исполненных контрактов соответствующих предмету закупки по стоимости не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится закупка» критерия «Квалификация участников закупки».

Также, ООО «Мехколонна» полагает, что нарушен порядок подсчёта присужденных участникам баллов, что была нарушена прозрачность расчёта показателей стоимостного критерия в виду отсутствия в конкурсной документации в соответствии с п.9) ч.1 ст.50 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Из протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0128200000120001173 от 17 апреля 2020г. невозможно определить порядок оценки заявок по стоимостному критерию.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «Мехколонна» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.