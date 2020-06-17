Жалоба ООО «Медстайл» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медстайл» (Владимир) на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку медицинского оборудования для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения норм действующего законодательства. В частности, заявитель указывает на то, что совокупности требованиям технического задания аукционной документации соответствует продукция единственного производителя – узи-аппарат М7 производства фирмы Mindray, Китай.

Кроме того, ряд требований к техническим характеристикам поставляемого товара, установленных заказчиков являются избыточными или уникальными.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной и признала заказчика нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок

Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.