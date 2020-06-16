Жалоба ООО «Медлайф» признана не обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медлайф» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на поставку стоматологических материалов для нужд ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 1 г.Вязники».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Медлайф» по несоответствию информации, предоставленной заявителем, требованиям аукционной документации.

Проведя внеплановую проверку, изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

Но, вместе с тем, признала заказчика – ГБУ ВО » Стоматологическая поликлиника № 1 г.Вязники» нарушившим требования частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынесла в отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.