Жалоба ООО «Ланта Сервис» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Ланта Сервис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку товара «Периферийное оборудование» для нужд ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно отказала заявке ООО «ЛантаСервис» по причине несоответствия требованиям аукционной документации.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.

«Владимирское УФАС России»