Жалоба ООО «КЛИМАТ-СЕРВИС» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «КЛИМАТ-СЕРВИС» на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на выполнение работ по устройству систем вентиляции и кондиционирования в помещении объекта культурного наследия «Дом купца Воронина» (заказчик — МБУК «Суздальская районная централизованная библиотечная система»).

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок при подведении итогов конкурса, которые выражались в неправомерном признании заявки заявителя не соответствующей первому месту, а также некорректном содержании протоколов заседаний комиссии.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.