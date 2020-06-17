Жалоба ООО «ИСБ» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ИСБ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ ВО «Юрьев-Польский ЦРБ»: пристройка для размещения детского поликлинического отделения для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку заявителя по причине того, что представленный в составе заявки в качестве подтверждения наличие опыта работ договор является договором субподряда, что не подтверждает наличие необходимого по законодательству опыта строительных работ.

Комиссия Владимирского УФАС России отмечает, что при осуществлении закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства контрактом (договором), подтверждающим соответствие участника закупки дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 99, может являться исключительно контракт (договор) на выполнение соответствующих работ, а именно по строительству, или реконструкции, или капитальному ремонту, или сносу объектов капитального строительства, где стороной выступает участник закупки (генеральный подряд).

Таким образом, договор субподряда, представленный участником закупки, не может являться подтверждением наличия опыта в целях применения Постановления Правительства № 99.

Изложенная позиция подтверждается разъяснением Федеральной антимонопольной службы России от 19.06.2019 № МЕ/51304/19.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.