Жалоба ООО «ИнфоЦентр» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ИнфоЦентр» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по генерации ключей электронной подписи и предоставлению лицензий на право использования средств криптографической защиты информации (заказчик — Управления муниципального заказа администрации города Владимира).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ИнфоЦентр».

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.