Жалоба ООО «Гуд АйТи» признана частично обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Гуд АйТи» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку автоматизированных рабочих мест (моноблоков) для нужд ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит положения, которые ограничивают количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной и признала заказчика нарушившим требования частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия вынесла в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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