Жалоба ООО «Группа Финансы» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Группа Финансы» на действие комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме для заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению заявителя, их заявка была отклонена незаконно.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «Группа Финансы» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной в силу недоказанности.