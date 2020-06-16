Жалоба ООО «Фортис — Владимир» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Фортис — Владимир» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку товара «Периферийное оборудование» для нужд ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно приняла решение о несоответствии его заявки и отклонила ее с обоснованием: в заявке участника несоответствие информации, установленной требованиями документации об электронном аукционе (по позиции 4.2.14 показатели товара не соответствуют (диапазон плотности носителя).

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.