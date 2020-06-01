Жалоба ООО «ФАРМА» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ФАРМА» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку лекарственных средств для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова».

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «ФАРМА» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.