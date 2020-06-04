Жалоба ООО «Экодомстрой78» на действия организатора аукциона –МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях признана обоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба — ООО «Экодомстрой78» на действия организатора торгов МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях при проведении аукциона на право заключения договора купли – продажи транспортного средства, залоговое имущество- легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 2008 г.в.

Заявитель считает, что организатор торгов МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях нарушил требования действующего законодательства в части неверного исчисления сроков оплаты приобретаемого имущества победителем торгов, приведшее к неправомерному, по мнению заявителя, признанию торгов несостоявшимися в связи с нарушением срока оплаты победителем торгов покупной цены, установленного действующим законодательством и аукционной документацией

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбуждённого дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «Экодомстрой78» признана обоснованной, МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение