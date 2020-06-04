Жалоба ООО «Экодомстрой78» на действия организатора аукциона –МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях признана обоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба — ООО «Экодомстрой78» на действия организатора торгов МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях при проведении аукциона на право заключения договора купли – продажи транспортного средства, залоговое имущество- легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 2008 г.в.

Заявитель считает, что организатор торгов МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях нарушил требования действующего законодательства в части неверного исчисления сроков оплаты приобретаемого имущества победителем торгов, приведшее к неправомерному, по мнению заявителя, признанию торгов несостоявшимися в связи с нарушением срока оплаты победителем торгов покупной цены, установленного действующим законодательством и аукционной документацией

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбуждённого дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «Экодомстрой78» признана обоснованной, МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях выдано предписание об устранении допущенных нарушений.