Жалоба ООО «АвтоСпецЦентр» признана не обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «АвтоСпецЦентр» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку автомобиля специального — Передвижная Ветеринарная Дезинфекционная установка на базе автомобиля для нужд ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно признала заявку ООО «АвтоСпецЦентр» несоответствующей требованиям, установленным документацией по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона

Проведя внеплановую проверку, изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

Но, вместе с тем, Комиссия признала заказчика – ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 31 и пункта 6 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынесла в отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.