Жалоба ООО «Атлантикпро» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Атлантикпро» на на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Сушнево-1, д.Иваново, д.Марково для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки.

Изучив материалы дела Комиссия Владимирского УФАС России решила признать заказчика нарушившим требования статьи 110.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок, вместе с тем предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать, так как допущенные нарушения не повлияли на результаты закупки.