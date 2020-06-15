Жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения документации при проведении электронного аукциона на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям имеющим троих и более детей для индивидуального жилищного строительства по ул. Ленина, ул.Владимирская, ул. Радужная в городе Собинка – сети водоотведения» для нужд МКУ «Управление ЖКК и строительства (№ извещения 0128200000120002517).

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона составлена с нарушениями законодательства в сфере осуществления государственных закупок и ограничивает количество участников закупки, а именно проект государственного контракта не содержит положений о неприменении штрафных санкций к поставщику (подрядчику) при нарушении им обязательств по контракту по основаниям, указанным письмом Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы от 3 апреля 2020 г. №№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20 “О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV”.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.