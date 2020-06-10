Жалоба ООО «АтлантикПРо» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АтлантикПро» на положения документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»: пристройка для размещения детского поликлинического отделения для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ.

По мнению заявителя, в нарушение положений Закона о контрактной системе в сфере закупок, заказчиком неправомерно в один объект закупки объединены строительные работы и поставка оборудования, технологически и функционально не связанные друг с другом, что ограничивает количество участников закупки.

В силу изложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.