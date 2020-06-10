Жалоба ООО «АСГ Техно Строй» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АСГ Техно Строй» на действия уполномоченного органа при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровский многопрофильной городской больницы № 1».

В рамках проведенной внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок была рассмотрена единственная заявка ООО «Градиал».

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что ООО «Градиал» не в полном объеме подтвердила свое соответствие установленным требованиям, а именно сумма по КС-3 – справкам о стоимости выполненных работ и затрат не в полном объеме совпадает с суммой, на которую был заключен договор генерального строительного подряда, кроме того сумма по КС-2 различается на одну копейку от суммы на которую был заключен договор.

То есть в документах, подтверждающих соответствие данного участника закупки требованиям, предъявленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок и Постановлением Правительства РФ № 99, имеются неоднозначные и двусмысленные сведения относительно надлежащего исполнения контракта.

Следовательно, действия аукционной комиссии заказчика были признаны неправомерными и заказчику было выдано обязательное для исполнения предписание об отмене результатов рассмотрения единственной заявки ООО «Градиал» и рассмотреть его заявку повторно в соответствии с выводами, содержащимися в решении по ранее возбужденному делу о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.