Жалоба ООО «АСГ Техно Строй» (Московская область) на действия уполномоченного органа признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АСГ Техно Строй» на действия уполномоченного органа (Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области) при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы № 1».

По мнению заявителя, уполномоченным органом не было надлежащим образом и своевременно исполнено предписание Владимирского УФАС России о пересмотре заявок на участие в указанном электронном аукционе, выданное ранее.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «АСГ Техно Строй» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. Однако в силу того, что на момент вынесения решения, Владимирским УФАС России проводилась внеплановая проверка действий уполномоченного органа на предмет надлежащего исполнения вышеуказанного предписания, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение предписание об устранении нарушений законодательства не выдавать.