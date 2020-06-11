Жалоба ИП «А…» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрела жалобу ИП «А…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по профессии «Сиделка» (помощник по уходу) (№ закупки 0128200000120002196).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ИП «А…» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.