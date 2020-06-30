Жалоба ИП «А…» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ИП «А…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обучению обслуживающего персонала ГБУЗ ВО «ОДКБ».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ИП «А…» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: непредоставление копии лицензии на право осуществления образовательной деятельности по профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию в соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», между тем, согласно системному толкованию положений Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» для индивидуальных предпринимателей, осуществляющей образовательную деятельность без привлечения педагогических работников, включая реализацию образовательных программ посредством сетевой формы обучения, образовательная лицензия не требуется.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить итоговый протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в указанном электронном аукционе, обязать комиссию признать ИП «А…» победителем электронного аукциона, выдать соответствующее предписание.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон Комиссия Владимирского УФАС России признала данную жалобу не обоснованной.