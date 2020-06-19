Жалоба гражданина на действия УЖКХ г. Владимира оставлена без рассмотрения

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира при проведении торгов по выбору управляющей компании для управления многоквартирным домом.

Заявитель обжалует правомерность проведения торгов.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия Владимирского УФАС России на основании того, что гражданин не был участником торгов, оставила ее без рассмотрения.