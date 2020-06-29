Застройщик проблемного дома в Коммунаре заявил о банкротстве

В Арбитражный суд Владимирской области подан иск о признании компании «Система» банкротом. К этому застройщику уже есть иск в суде от инспекции по охране объектов культурного наследия за возведение дома с «лишними» этажами в охранной зоне. Около 100 семей должны были получить ключи от квартир весной 2019 года, но дому так и не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Инициативная группа владельцев квадратных метров в новостройке добилась того, что в мае 2020 года дом попал реестр проблемных объектов на портале Минстроя. Семьи официально стали обманутыми дольщиками. И тут новая беда с банкротством.



— Мы ждали, что застройщика заставят снести два верхних этажа и дом введут в эксплуатацию. Но теперь запускается процедура банкротства. А это очень долгое мероприятие. Вообще у дольщиков две основные возможности при банкротстве застройщика — получить деньги или квартиры. Деньги получить не получится, поскольку на счетах их нет, а квартиры не распродать из-за невозможности ввести дом. Если застройщик самоустранится, а администрация продолжит имитировать защиту наших интересов, мы останемся один на один с проблемой, которую своими силами нам не решить, — рассуждают обманутые дольщики.

Микрорайон сдан и частично заселен. Только у дома № 19 возникли проблемы из-за высотности.

Обманутые дольщики многократно обращались и встречались с представителями администрации Владимирской области. Чиновники обещали поддержку, но за полтора года никаких подвижек не произошло. В «Белом доме» меняются вице-губернаторы по строительству и директора департамента строительства. Пакет документов с проблемным домом переходит от одного к другому. А на выходе – ноль.

«Призыв» направлял в пресс-службу администрации запрос по дому № 19 на улице Центральной. Нам ответили очень пространно. Якобы план-график по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий застройщика, утвержден был еще в январе 2020 года. Ни журналисты, ни обманутые дольщики его не видели, хотя документ оформлен в распоряжении губернатора и должен быть опубликован на сайте. После того как в мае дом попал в реестр проблемных объектов, в план внесли изменения. Какие — никто не знает, до дольщиков тоже эту информацию не довели. Сейчас скорректированный план-график согласовывается и утверждается. Ни сроков, ни содержания не называют.



Ранее «Призыв» сообщал о том, какую акцию запустили обманутые дольщики из Коммунара, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»