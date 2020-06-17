Замок на холодильник, или Как похудеть после самоизоляции?

Больше двух месяцев мы провели дома. Рядом холодильником. И такое соседство не могло не сказаться на наших фигурах. К тому же многие жевали не от безделья: работы на удаленке было в избытке. Руки сами тянулись с вкусненькому, потому что мы испытывали тревогу, беспокойство, оказавшись в нестандартных обстоятельствах с этой пандемией. И неизбежно заедали стресс. У многих это привычка перешла в хроническую стадию.

Как обмануть мозг, чтобы он не требовал еды постоянно, как отличить реальное чувство голода от невротического позыва жевать, каким образом любимое дело (и даже любимая работа) помогут остановить вас на пути к холодильнику и почему важно не ругать себя за срывы, а хватить за успехи, расскажет психолог Наталия Фельдман. Все эти рекомендации она испытала на себе. И помогло!

Лишние килограммы. С этой проблемой столкнулись многие, кому на время самоизоляции пришлось сидеть дома. И дело не только в том, что мы стали меньше двигаться, но и в том, что мы очень часто заедаем стресс.

И когда этот стресс переходит в хроническую фазу, а при сидении дома в течение почти двух месяцев это происходит, то желание «съесть что-нибудь вкусненькое» становится практически постоянным.

Осознавай и анализируй

Во –первых, это решаемо. Люди попадают в разные ситуации: они набирают вес, сбрасывают вес. Главное, внимательно относиться к себе. Если у вас во время самоизоляции сформировалась привычка заедать стресс чем-нибудь сладким или просто вам кажется, что хочется есть, постарайтесь это желание отслеживать и осознавать.

Каждый раз, когда вы хотите взять что-нибудь, вы спрашивает себя: действительно ли мне хочется есть? Не всегда на этот вопрос вы сможете ответить «нет». Особенно, если есть что-то вкусное.

Вода и жвачка

Рецепт № 2. Хочется есть? Выпейте полстакана воды. Медленно. Маленькими глотками. И немного походите. Если через 15 минут вам все еще хочется есть, съешьте что-нибудь. Но если у вас просто нервное желание что-то пожевать, то это может вас спасти. Как вариант: можно жевать жвачку. Вы жуете и так обманываете свой мозг.

Работающий мозг не требует еды

Поскольку разрешили уже гулять, заниматься спортом, просто начинайте больше двигаться. И придумывайте себе дела. Когда вы чем-то увлечены (делаете то, что вам нравится, или какую-то рабочую задачу решаете, погрузились и работаете), в этот момент есть не хочется, потому что ваш мозг занят делом.

Составьте себе какой-то план на день, в котором есть такие задачи. Может быть, куда-то сходить подальше. Вы, во-первых, двигаетесь. Во-вторых, во время этого похода есть вы точно не будете.

Хвалите себя за успехи!

Самое главное, не надо себя ругать, если сорвались. Потому что, когда вы себя ругаете, у вас возникает чувство вины, недовольство собой. А это тоже провоцирует стресс, который хочется заесть. Получается замкнутый круг. Лучше хвалить себя, если вы съели меньше сладкого. Или совсем не ели. Если у вас получилось не есть после 6 вечера.

То есть от отрицательного подкрепления, когда я себя ругаю, вы переходите к положительному подкреплению.

Я себя хвалю, когда я с чем-то справился. И на позитивных эмоциях отказаться от вредных привычек, которые сформировались за время самоизоляции, вполне реально.

Подведем итоги:

В самоизоляции многие из нас заедали стресс.

Прислушайтесь к себе, отслеживайте желание пожевать.

И ешьте только тогда, когда действительно хочется.

Вместо еды выпейте воды. Жуйте жвачку.

Двигайтесь! Найдите себе интересное дело, которое отвлечет от еды.

Не ругайте себя за срывы, но хвалите за успехи!

Подготовила Дарья Ермолина

Верхнее фото: img.championat.com