Заместитель Губернатора Владимирской области привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Решением Комиссии Владимирского УФАС России от 20.01.2020 по возбужденному делу, действия администрации Владимирской области по заключению договоров с Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих области без проведения конкурентных процедур расценены как реализация антиконкурентного соглашения в нарушение пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 7 статьи 14.32 КоАП РФ за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения предусмотрена ответственность должностного лица федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по признакам нарушения части 7 статьи 14.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного дела заместитель Губернатора Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.