Закрытый гроб и дезинфекция. Как хоронят умерших от COVID-19

Трупы людей, умерших от COVID-19, должны быть преимущественно кремированы, гласят рекомендации Роспотребнадзора. Но крематориев во Владимирской области нет, ближайший находится за 160 километров, в Балашихе. В такую даль сейчас мало кто повезет покойника. Поэтому у нас в регионе инфицированных хоронят на общих погостах, что в принципе не запрещено. Работникам кладбища в Улыбышево, например, выдают средства защиты – маски и перчатки. Но при контакте с носителем это вряд ли поможет. Так, у одного из сотрудников уже неделю наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции. Хотя не факт, что заразился он от умершего. По словам столичных экспертов, до сих пор точно не установлено, через какое время вирус умирает в теле покойного.

— Нам никто не отчитывается, хоронят с коронавирусом или нет. Мы потом узнаем через третьих лиц. Сегодня в Оргтруде, например, будут хоронить девушку с подтвержденным диагнозом, — говорит Владимир Раков, мастер участка МКУ «Благоустройство». – Маски и перчатки нам администрация выдала, а где гарантия, что они защитят?!

На данный момент в области официально от коронавируса скончались 27 человек. Согласно требованиям Роспотребнадзора их тела родственникам выдавались в патологоанатомических отделениях.

— Упаковка человеческих останков осуществляется в медицинских организациях в установленном порядке. Перевозить труп умершего от COVID-19 к месту погребения необходимо в плотно закрытом гробу. Количество участников похорон должно быть по возможности ограничено. Участники церемонии никоим образом не должны прикасаться к телу. Должна соблюдаться физическая дистанция 1,5-2 метра, все должны быть в медицинских масках и соблюдать гигиену рук (вымыть руки с мылом после завершения церемонии), — прописано в рекомендациях надзорного ведомства.

На 3 июня во Владимирской области от коронавируса умерли 27 человек.

Умерших больных с COVID-19 из морга везут сразу на кладбище. В закрытых гробах и без отпевания в церквях. Захоронения ведутся на обычных погостах. Во Владимире – это Улыбышево и Оргтруд.

В одном из ритуальных бюро нам пояснили все нюансы захоронения умерших с коронавирусной инфекцией. Здесь от таких заказов не отказываются. Причем работают службы круглосуточно.

— Таких умерших, как правило, в морге не одевают, их запечатывают в мешок, одежду раскладывают рядышком, в гробу. Сам гроб внутри и снаружи обрабатывается дезсредствами, – рассказали «Призыву» в агентстве. — От родственников со стороны умерших должна быть нам передана расписка о том, что гроб будет обработан специальными средствами и он будет закрытый. К этому все присутствующие должны быть готовы. Против этих правил выступать нельзя.

Причем гробы для захоронения можно использовать самые обычные, деревянные. Про стеклянные, о которых так много говорят в соцсетях, речи не идет. Отпевание покойников — носителей коронавирусной инфекции сейчас в церквях не проводится. Есть возможность провести заочный молебен, который, кстати, будет в два раза дешевле обычного отпевания в храме. Диагноз на стоимость услуг не влияет, утверждают в агентстве.

— Новое место под захоронение на Улыбышево стоит в районе 3 тысяч рублей, услуги морга – около 10 тысяч рублей; оформление всех документов на покойного – 2 тысячи; гроб, крест и другие ритуальные принадлежности обойдутся в среднем в 7-8 тысяч; отпевание в церкви (заочное) – 1,5 тысячи; бригада на вынос до самой могилы (если нужна) – 4,5 тысячи; катафалк от морга до кладбища и потом до места поминального обеда – 4,5 тысячи рублей. Количество провожающих ограничено – не больше 15 человек. В общей сумме похоронить умершего с коронавирусом (и без него) будет стоить в районе 30-35 тысяч рублей, не считая поминок. Так как кафе сейчас не работают, можно организовать доставку траурного обеда на дом, — предлагают в ритуальном агентстве.

Ранее «Призыв» сообщал, что на кладбище в Улыбышево владимирцам пришлось за свой счет засыпать овраг, чтобы похоронить здесь своих родителей.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: 9news.livejournal.com

Фото «Призыва»