Зафиксированы 54 новых случая COVID-19 за сутки

Во Владимирской области зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 56 человек. Но говорить о положительной динамике еще рано. Так, на прошлой неделе, после двух дней на снижение, кривая заболеваемости снова пошла вверх. Больше всего инфицированных во Владимире. В областном центре COVID-19 подтвержден у 737 человек. Однако сегодня в городе отмечается небольшой суточный прирост заболевших. Носителями вируса стали 3 местных жителя.

Самый большой прирост за сутки дал Гусь-Хрустальный.

На втором месте в таблице распространения инфекции Гусь-Хрустальный. За 24 часа 13 новых случаев заражения и 599 инфицированных за время пандемии. 8 человек заразились в Юрьеве-Польском, 7 — в Собинке. 6 новых случаев коронавируса зафиксировано в Петушках. По 4 заболевших — в Кольчугино и Судогде. 3 человека заразились в Александрове, по 2 — в Меленках и Коврове. По 1 случаю заражения — в Вязниках и Красной Горбатке.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 12 районов области. Общее число заболевших достигло 3739 человек. На этом фоне область смягчает режим ограничений. Как ранее сообщал «Призыв», для посещения открылись кладбища.

Полина Тарбеева

Фото: iz.ru