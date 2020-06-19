Зафиксировано 56 новых случаев заражения COVID-19

Общее число инфицированных достигло 3795 человек

Во Владимирской области зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 54 человека. Но в целом меньше среднесуточного прироста заболевших COVID-19. За последние 7 дней он равен 59,2. Больше всего носителей вируса  по-прежнему во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 7 случаев инфицирования. Общее число зараженных достигло 744.

В регионе коронавирус подтвержден у 3795 человек

Сразу по 10 человек заболели в трех районах области. Большой суточный прирост отмечен в Петушках, Собинке и Юрьеве-Польском. По три положительных теста получили жители Коврова, Мурома, Меленок и Судогды. По два человека в статистику распространения COVID-19 добавили Гусь-Хрустальный и Александров. По 1 — Киржач, Кольчугино и Суздаль.

Таким образом, коронавирус за сутки диагностирован у жителей 13 районов области. Общее число инфицированных достигло 3795 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что кафе и ресторанам разрешили работать, но только на свежем воздухе.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости

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