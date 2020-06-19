Зафиксировано 56 новых случаев заражения COVID-19

Во Владимирской области зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 54 человека. Но в целом меньше среднесуточного прироста заболевших COVID-19. За последние 7 дней он равен 59,2. Больше всего носителей вируса по-прежнему во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 7 случаев инфицирования. Общее число зараженных достигло 744.

В регионе коронавирус подтвержден у 3795 человек

Сразу по 10 человек заболели в трех районах области. Большой суточный прирост отмечен в Петушках, Собинке и Юрьеве-Польском. По три положительных теста получили жители Коврова, Мурома, Меленок и Судогды. По два человека в статистику распространения COVID-19 добавили Гусь-Хрустальный и Александров. По 1 — Киржач, Кольчугино и Суздаль.

Таким образом, коронавирус за сутки диагностирован у жителей 13 районов области. Общее число инфицированных достигло 3795 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что кафе и ресторанам разрешили работать, но только на свежем воздухе.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости