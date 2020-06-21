Зафиксирован минимальный прирост заболевших СOVID-19 с середины мая

Во Владимирской области отмечен минимальный прирост заболевших коронавирусом с середины мая. За сутки положительные тесты получили 53 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Меньше было только 38 дней назад, когда диагноз COVID-19 поставили 45 местным жителям. Упал и среднесуточный прирост инфицированных. Сейчас он равен 55,8. На этой неделе ни разу не было зафиксировано больше 60 случаев коронавируса. Появилась надежда на то, что кривая заболеваемости поползла вниз.

Однако настораживает большое количество обращений с подозрением на пневмонию. Только 19 июня медицинская помощь потребовалась 115 жителям области с проблемами легких. Еще 239 человек пришли к врачам с признаками ОРВИ. На стационарном лечении находятся 818 пациентов с воспалением, поражающим органы дыхания. 30 больных госпитализированы с остро респираторной вирусной инфекцией. Нельзя исключать, что этим людям будет поставлен диагноз коронавирус.

Больше всех заболевших COVID-19 во Владимире. За сутки — 9 человек, а общее число зараженных в городе достигло 762.

На втором месте по числу инфицированных Гусь-Хрустальный. За 24 часа 8 случаев заражения и 614 пациентов за время пандемии. 10 человек получили положительные тесты на коронавирус в Вязниках, 9 — в Собинке. Ещё 8 пациентов добавил Муром, 5 зараженных выявили в Коврове, плюс 4 человека инфицированы в Александрова. За сутки COVID-19 диагностировали жителям 7 районов области.

В общей сложности за время пандемии коронавирусом во Владимирской области заболели 3903 человека. Активными носителями вируса являются 1646 из них. Победили инфекцию 2206 человек. Только за один вчерашний день больничный лист закрыли 37 пациентов с СOVID-19. не пережили осложнений, вызванных вирусом 51 житель региона. За последний день зафиксирован 1 летальный исход от коронавируса. На этом фоне владимирские врачи призывают носить маски.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»