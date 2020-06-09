Зафиксирован минимальный прирост инфицированных за последние 26 дней

Во Владимирской области зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 за последние 26 дней. За сутки коронавирус подтвержден у 54 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. До этого меньше всего инфицированных было 14 мая, когда положительные тесты получили 45 жителей региона. На пике выявили 99 носителей вируса. Так что сегодняшний показатель явно положительный. Правда, для закрепления тенденции потребуется, как минимум, 4 дня.

При этом последние три дня в регионе был отмечен рост инфицированных. Ежедневно положительные тесты на COVID-19 получали по 60 и более человек. За счет этого вырос и коэффициент распространения инфекции. Сегодня он соответствует только первому этапу снятия ограничений и равен единице. Это значит, что до момента изоляции один носитель вируса передает его одному здоровому человеку.

Пятая часть всех заболевших — во Владимире.

За сутки коронавирус подтвердили у 12 жителей областного центра. Общее число инфицированных уже 671 человек. На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный. 16 новых случаев заражения за 24 часа и 465 носителей вируса в общей сложности.

6 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Муроме, 4 — в Коврове. По 3 случая инфицирования в Александрове, Кольчугино и Вязниках. По 2 человека добавили в статистику заболеваемости COVID-19 Меленки и Камешково. По одному человеку заразились в Судогде, Киржаче и Суздале. В общей сложности за сутки коронавирус диагностировали у жителей 12 районов области.

За время пандемии COVID-19 диагностировали у 3205 человек. Активными носителями вируса являются 1815 из них. На сто тысяч человек COVID-19 болеют 232 жителя области.

Ранее «Призыв» сообщал, что карантин в Петушинском районе отменяют с 9 июня.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости