За сутки зафиксировано 57 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 57 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем последние четыре дня, когда среднесуточный прирост заболевших равнялся 63. Но для создания устойчивого тренда на снижение нужно время. Пока же говорить о позитивной тенденции явно рано.

Больше всех заболевших во Владимире. За сутки областной центр добавил 8 случаев заражения. В общей сложности в городе положительные тесты на COVID-19 получили 722 местных жителя.

Общее число носителей COVID-19 в области достигло 3569 человек.

На втором месте в таблице распространения инфекции Гусь-Хрустальный. За 24 часа 6 новых случаев заражения и 558 заболевших коронавирусом за все время пандемии. На третьем месте в статистике — Петушки. В городе положительные тесты на COVID-19 получили еще 5 человек. В общей сложности среди инфицированных 455 человек.

9 пациентов с коронавирусом за сутки прибавил Александров, 5 — Собинка, по 4 заболевших в Муроме, Кольчугино и Киржаче. Три человека заразились в Коврове и Юрьеве-Польском. По 2 случая — в Суздале и Меленках. По 1 — в Судогде и Красной Горбатке.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус пришли жителям 14 районов области. Общее число носителей COVID-19 достигло 3569 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики добились выплаты стимулирующих надбавок.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»