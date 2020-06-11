За сутки выявлены 64 новых случая заражения COVID-19

Во Владимирской области кривая заболеваемости коронавирусом снова пошла вверх. За сутки зафиксированы 64 новых случая COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзором. И это значительно больше, чем два дня до этого, когда положительные тесты получали 54 и 55 человек соответственно. Осторожные прогнозы на снижение пока не оправдываются. Область находится на плато по распространения опасной инфекции. И в этом случае график, который напоминает пилу, вполне ожидаемый результат.

Самая сложная ситуация — во Владимире, за сутки плюс 13 новых случаев инфицирования. В общей сложности коронавирус уже диагностирован без малого у 700 жителей города. Положительные тесты получили 698 человек.

За время пандемии коронавирус подтвержден у 3324 жителей области.

На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный. 14 случаев заражения за 24 часа и 497 за все время пандемии. 11 положительных тестов пришли в Петушки. В районе 432 заболевших COVID-19. На этом фоне было принято решение о снятии карантина.

8 человек заболели в Юрьеве-Польском, по 6 — в Муроме и Собинке. 3 инфицированных добавило за сутки Кольчугино. По одному — Судогда, Ковров и Меленки. Положительные тесты на коронавирус получили жители 10 районов области.

За время пандемии проведено больше 85 тысяч исследований на COVID-19. Вирус подтвержден у 3324 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области растет смертность от коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС