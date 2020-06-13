За сутки подтверждены 63 новых случая заражения коронавирусом

Во Владимирской области третий день подряд положительные тесты на коронавирус получают больше 60 человек. На этот раз подтверждены 63 новых случая заражения COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ровно три недели среднесуточный прирост инфицированных равен 59. Область находится на плато, но движение вниз пока не началось.

Общее число носителей вируса приближается к трем с половиной тысячам.

Положительные тесты на коронавирус уже получили 3453 жителя области. Больше всего заболевших во Владимире. В городе COVID-19 подтвердили у 711 человек. За сутки плюс 4 новых случая заражения.

16 человек заболели в Гусь-Хрустальном. Город занимает второе место в таблице распространения инфекции. Общее число заразившихся достигло 537.

13 человек заболели в Собинке, 8 случаев заражения добавили Петушки, 7 — Муром. 6 инфицированных за 24 часа в Юрьеве-Польском, 3 случая заболевания в Александрове, по 2 — в Суздале и Киржаче, по одному — в Радужном и Коврове. Положительные тесты на коронавирус получили жители 11 районов области.

Активными носителями вируса являются 1687 жителей. Выздоровели за время пандемии 1721 человек. В том числе 54 за сутки. Не пережили осложнений, вызванных опасной болезнью, 45 пациентов. Сегодня зафиксирован один летальный исход от COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что пять медицинских работников скончались от коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото: fool.com