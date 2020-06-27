За сутки подтверждены 54 новых случая заражения коронавирусом

Общее число инфицированных достигло 4214 человек

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 51 местный житель. И немного превышает среднесуточный прирост заболевших: за последние 8 дней он упал до 52,6. Общее число носителей COVID-19 достигло 4214 человек.

Новый очаг напряженности возник в Вязниках. Начиная с 20 июня, в районе ежедневно положительные тесты на COVID-19 получают по 9,25 человека. Сегодня стало известно о 10 новых случаях заражения. В общей сложности там болеют уже 168 человек.

По 7 инфицированных в таблицу распространения вируса добавили Гусь-Хрустальный, Петушки и Муром.

Шесть заболевших в Собинке, 5 — во Владимире, 4 случая заражения коронавирусом в Коврове. По 3 в Юрьев-Польском и Гороховце, 2 человека заразились в Кольчугино. За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 10 районов области.

Закрыли больничный 70 человек. В общей сложности за время пандемии выздоровели 2543 жителя области. Не пережили осложнений, вызванных коронавирусом 61 пациент. Только за 24 часа в регионе подтверждено 2 смерти от COVID-19. На этом фоне продолжают постепенно снимать режим ограничений. «Белый дом» объявил об открытии и без того открытых парков.

Полина Тарбеева

Фото: gazeta.ru

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