Юные музыканты из Ставрово отличились на престижном конкурсе

Воспитанники детской музыкальной школы посёлка Ставрово Собинского района стали лауреатами престижного конкурса — VI международного фестиваля исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова». Наши ребята были представлены во всех номинациях: «Солисты», «Ансамбли» и «Оркестры». Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих музыкальных вузов Москвы, высоко оценили выступления юных музыкантов из Владимирской области.

Творческое состязание было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреатами I степени фестиваля стали духовой оркестр ДМШ посёлка Ставрово и солист Роман Колотилов (валторна), лауреатом II степени – брасс-квинтет ДМШ, лауреатами III степени – воспитанники Ставровской детской музыкальной школы Никита Алексеев (баритон), Эльнур Исмаилов (кларнет), Иван Чижов (тромбон), Алексей Кузнецов (саксофон) и Павел Уточкин (саксофон). А самая юная участница владимирской команды – 9-летняя флейтистка Ева Гаврилова стала дипломантом конкурса. Это был дебют талантливой школьницы.

Как рассказал директор Ставровской ДМШ Юрий Колотилов, трое победителей — кларнетист Эльнур Исмаилов, саксофонист Павел Уточкин и трубач брасс-квинтета Сергей Зведенюк — приняли решение связать свою судьбу с музыкой. В этом году они поступают в профильные ссузы.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в этом году творческое состязание проходило заочно, по видеозаписям. Участие в нём приняли 26 ансамблей, 40 духовых и эстрадно-духовых детских и юношеских оркестров, 149 солистов из регионов России и из Казахстана.

Ранее «Призыв» сообщал, что спектакль Владимирского театра драмы получил премию Министерства обороны.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации