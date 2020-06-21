«Я не думал, что волокита может быть смертельной»

Об этой аварии писали практически все владимирские СМИ и долго обсуждали соцсети. Еще бы, такое если и случается, то крайне редко. Вот как это звучало в официальной сводке «По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель ВАЗовской «двенадцатой» 1997 года рождения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, начал обгонять большегруз «MAN», не убедился в безопасности манёвра и врезался во встречную «Ладу Приору». «Приора» по касательной столкнулась с фурой, после чего легковушка остановилась на середине проезжей части дороги. В это же время двигавшийся в направлении города Владимира автомобиль «Нива Шевроле» под управлением водителя 1979 года рождения столкнулся со стоящей на дороге «Приорой» и совершил наезд на ее водителя, вышедшего из автомобиля».

Двойной удар

— Я возвращался во Владимир, ехал с работы, — рассказывает Евгений Гарбузов, водитель той самой «Приоры», дважды пострадавший в ДТП. – «Двенадцатая» выкинула меня ударом на встречку, под фуру… Из последних сил я выполз из машины, повис на покореженной дверце машины… и снова удар. После него я уже ничего не помню, выключился. Потом оказалось, что в меня влетела еще и «Нива».

После таких ДТП редко выживают, восстанавливаются и возвращаются в нормальную жизнь еще реже. Но Евгений смог.

Ветеран Чечни, вернувшийся с войны живым и невредимым, не сдался. Множественные переломы, несколько дней в коме, частичная потеря памяти, операции, сменяющие одна другую, — почти год он не вылезал из больниц во Владимире и Нижнем. Сначала встал с постели, потом с огромным трудом начал передвигаться на ходунках, на костыли… Казалось бы, все позади, можно выдохнуть, сказать самому себе, что родился в рубашке, и жить дальше. Увы, всё оказалось сложнее. Вернувшись в нормальную жизнь, Евгений столкнулся с новой бедой.

— Еще в «Красном кресте» ко мне приезжали следователи, — вспоминает он. – Опросили, сочувствовали, говорили, что виновник в аварии однозначный, желали здоровья. Тогда вдаваться в детали у меня не было ни сил, ни возможности, надо было как-то выкарабкиваться. Да и, собственно, я привык доверять полиции. Сказали, все в порядке, значит, так и есть. Но шли месяцы, один за другим, а дело не двигалось с мертвой точки. Вообще. Тогда я решил, что пора вникать. И… был ошарашен.

Оказалось, что следователи не видят оснований в возбуждении уголовного дела. Вдребезги разбитый автомобиль, чудом выживший водитель, выезд на встречку — всё это, оказывается, «не основание». По словам Евгения, в материалах обнаружились занятные вещи. Например, не был произведен осмотр места ДТП, не приобщены к делу подлинники медицинских документов, доказывающие нанесения тяжкого вреда здоровью, до сих пор не было следственного эксперимента ….

Проверка по факту ДТП ведется следственным отделом Камешковского РОВД уже полтора года. Все это время пострадавший не может получить даже страховку за автомобиль.

Никто не указ

— Все мыслимые и немыслимые сроки проверки нарушены уже несколько раз, — говорит Леонид Холин, адвокат Евгения. – На проверку отводится 10 дней, которые могут быть продлены до 20, максимум до 30 суток. А здесь полтора года! Я могу предположить, зачем это делается: следователи РОВД выносят решение об отказе в возбуждении уголовного дела, этот отказ, естественно, опротестовывается, материал возвращается на доследование. Там он опять лежит…. Недели, месяцы… Никаких дополнительных экспертиз не проводится, опять выносится отказ в возбуждении уголовного дела. Он опять опротестовывается. И так по кругу.

— Я никогда не думал, что волокита может быть насколько изощренной, почти смертельной, — говорит Евгений. — Например, один следователь идет в отпуск (на два месяца!), мое дело попадает к другому. Номинально. На самом деле его никто даже в руки не берет, а время идёт, идёт.. Возвращается первый, и спрашивает: а что, ничего не было сделано? Я понимаю, чего они хотят. Чтобы я махнул рукой и отступился. Видимо кто-то очень желает, чтобы я перестал предъявлять претензии виновнику аварии и довольствовался хотя бы страховкой. Нет. Этого не будет.

Мы не собираемся назначать виноватых, говорит Леонид Холин. Во всём разберётся суд на основании объективного следствия. Но в таком случае в деле должны быть хотя бы показания пострадавшего. Их нет, утверждает адвокат. И суду — если до него дело всё же дойдёт, придётся выносить решение только на базе показаний потенциального виновника ДТП.

— Мы обращались в областное УВД, в прокуратуру, и непосредственное начальство этих камешковских следователей давало прямые распоряжения – произвести технические и медицинские экспертизы. А этих экспертиз нет до сих пор. То есть даже распоряжения руководства не указ? — недоумевает Леонид Холин.

Пока готовилась статья, из РОВД пришел очередной отказ. А значит, дело снова пойдет на очередной круг, снова долгие недели, а может быть и месяцы ожидания. Но сдаваться Евгений не намерен.

В толстой папке документов, скопившихся за полтора года, сверху уже лежит еще одно письмо – теперь президенту: «Я, ветеран боевых действий, проходя срочную военную службу в составе в/ч 61896 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии на территории Чеченской Республики вернулся оттуда, к счастью или по воле Судьбы, целым и невредимым. В данный момент я являюсь инвалидом и вынужден обратиться к Вам по причине укрывательства преступления сотрудниками правоохранительных органов во Владимирской области». Может быть, это поможет?

Анна Новикова

Фото из архива Евгения Гарбузова