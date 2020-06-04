Выявлен факт нарушения юридическими лицами статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции»

В адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) из прокуратуры Владимирской области поступило заявление о результатах рассмотрения материалов Счетной палаты Владимирской области, в части расходования органами местного самоуправления Киржачского района субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие территорий, а также строительство и реконструкции объектов муниципальной собственности.

По результатам рассмотрения вышеназванного заявления, в связи с выявленными в действиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Киржачский районный дом культуры» (далее — МБУК «КРДК») и общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Контур» (далее — ООО «СГ «Контур») признаков нарушения п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», Владимирским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Нарушение выразилось в достижения и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело (могло привести) к ограничению доступа на товарный рынок выполнения работ строительных (отделочных) для нужд МБУК «КРДК» путем заключения в период 25.10.2018 – 10.12.2018 10 договоров на общую сумму 3 996 407,00 рублей в отсутствие конкурентных процедур.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 03.06.2020 Комиссия приняла решение о признании МБУК «КРДК» и ООО «СГ «Контур» нарушившими п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».