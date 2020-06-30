Введение новых правил медосвидетельствования водителей пока отложили

Новый порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав заработает не с 1 июля, как планировалось ранее, а с 1 января 2021 года. Таков приказ Минздрава. Как отметила главный врач Владимирского областного наркологического диспансера Лариса Захарова, до конца года при прохождении медицинского освидетельствования для получения или продления водительских прав не нужно будет сдавать дополнительные анализы.

Изменения вступят в силу в 2021 году.

По новым правилам с 1 января 2021 года водитель должен будет сдать анализы на хронический алкоголизм и употребление наркотиков в случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире возобновились медосмотры для получения медицинских справок к водительскому удостоверению.

Ольга Ефремова

Фото: ptoday.ru