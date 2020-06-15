Вторая волна жары накроет Владимирскую область

Жара возвращается во Владимирскую область. Столбики термометров пойдут вверх уже сегодня. В понедельник днем синоптики обещают +23…+24. Вторник и среда станут самыми жаркими днями недели. Температура повысится до +27…+28 градусов — это выше нормы примерно на три-четыре градуса. Ночи при этом тоже будут теплыми — около +17.

Такая погода характерна скорее для июля.

— Давление будет несколько выше нормы, погода малооблачной, и при такой малооблачной погоде будут жаркие лучи солнца. Значительных усилений ветра не прогнозируются, начиная со вторника ветер будет слабым, — сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Далее, судя по прогнозам синоптиков, температура начнет возвращаться к норме. С четверга ожидается до +25, а к выходным до +22 с дождями.

Ранее «Призыв» рассказывал, как выбрать «правильное» мороженое в эти жаркие дни.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»