Вспышка коронавируса зафиксирована в больнице № 4

Четвертая городская больница Владимира закрыла неврологический корпус. В здании проводится дезинфекция в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у медперсонала. Все пациенты, состояние которых врачи оценивают как «удовлетворительное», уже выписаны домой. Часть больных переправлены в шестую больницу в Юрьевце. Оставшиеся тяжёлые пациенты долечиваются здесь.

— Сотрудники, у которых выявлена коронавирусная инфекция, находятся на самоизоляции. Часть сотрудников, у которых имеются клинические симптомы коронавирусной инфекции, проходят лечение в поликлиниках и стационарах, — пояснили в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.

Во всех освободившихся отделениях больницы началась дезинфекция.

В неврологическом корпусе оказывается экстренная помощь людям с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Новый поток пациентов с данной патологией, согласно приказу облздрава, отправляется теперь в ОКБ. А с жалобами на другие неврологические заболевания – в больницу № 5.

Ранее «Призыв» сообщал, что в городской больнице № 5 закрылось на карантин терапевтическое отделение.

Татьяна Данилова

Фото: yandex.ru/images