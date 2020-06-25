Все фонтаны во Владимире запустят до конца недели

На балансе водоканала 11 фонтанов

Во Владимире начали поэтапно запускать фонтаны. Водоканалу, наконец, удалось получить разрешение. Все фонтаны начнут работать к концу этой недели, сообщает пресс-служба городской администрации. Традиционно сезон открывается 1 мая, но в этом году свои коррективы внес коронавирус. Фонтаны так и не начали работать. На прошлой неделе «Владимирводоканал» снова обратился за разрешением в Роспотребнадзор. На тот момент в столице фонтаны уже начали работать. И мэрия приводила этот опыт как положительный пример. Учитывая, что впереди нас ждут жаркие выходные, запуск фонтанов придется как нельзя кстати.

На балансе водоканала 11 фонтанов.

Сейчас в введении «Владимирводоканала» находятся 11 больших и малых фонтанов, плюс большой светомузыкальный фонтан в центре города:

  • фонтан в сквере «Липки»,
  • фонтан в Молодежном сквере,
  • фонтан у д. №1 по ул. Луначарского,
  • фонтан у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»),
  • фонтан на спуске к стадиону «Торпедо»,
  • фонтан уд. №4 по ул. Никитской,
  • фонтан на площади у Дома культуры молодёжи,
  • фонтан на Вокзальном спуске,
  • фонтан у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд)
  • фонтан в Центральном городском парке культуры и отдыха,
  • фонтан в Патриарших садах,

Как ранее сообщал «Призыв», с 27 июня во Владимирской области снимается еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19. Возобновят работу фитнес-клубы и спортзалы. Однако Роспотребнадзор оставил закрытыми бассейны.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение