Все фонтаны во Владимире запустят до конца недели

Во Владимире начали поэтапно запускать фонтаны. Водоканалу, наконец, удалось получить разрешение. Все фонтаны начнут работать к концу этой недели, сообщает пресс-служба городской администрации. Традиционно сезон открывается 1 мая, но в этом году свои коррективы внес коронавирус. Фонтаны так и не начали работать. На прошлой неделе «Владимирводоканал» снова обратился за разрешением в Роспотребнадзор. На тот момент в столице фонтаны уже начали работать. И мэрия приводила этот опыт как положительный пример. Учитывая, что впереди нас ждут жаркие выходные, запуск фонтанов придется как нельзя кстати.

На балансе водоканала 11 фонтанов.

Сейчас в введении «Владимирводоканала» находятся 11 больших и малых фонтанов, плюс большой светомузыкальный фонтан в центре города:

фонтан в сквере «Липки»,

фонтан в Молодежном сквере,

фонтан у д. №1 по ул. Луначарского,

фонтан у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»),

фонтан на спуске к стадиону «Торпедо»,

фонтан уд. №4 по ул. Никитской,

фонтан на площади у Дома культуры молодёжи,

фонтан на Вокзальном спуске,

фонтан у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд)

фонтан в Центральном городском парке культуры и отдыха,

фонтан в Патриарших садах,

Как ранее сообщал «Призыв», с 27 июня во Владимирской области снимается еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19. Возобновят работу фитнес-клубы и спортзалы. Однако Роспотребнадзор оставил закрытыми бассейны.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»