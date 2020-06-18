Временный запрет на продажу алкоголя могут снять с 22 июня

Временный запрет на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00, введенный во Владимирской области еще 15 апреля, могут снять в ближайшее время. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор. Владимир Сипягин отметил, что об этом ходатайствует общественность, в том числе и предприниматели. Рассмотреть возможность снять ограничения с 22 июня он предложил представителям Роспотребнадзора.

О такой возможности ранее заявлял и первый вице-губернатор Александр Ремига во время онлайн-конференции, посвященной господдержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Однако тогда чиновник не мог назвать конкретной даты. Теперь остается дождаться решения Роспотребнадзора. Оно должно быть принято до конца недели.

Роспотребнадзор рассматривает возможность снятия ограничения на продажу алкоголя.

Именно с подачи главного санитарного врача Владимирской области были введены временные ограничения на продажу алкоголя. Этот запрет должен был помочь улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе и способствовать выполнению требований санитарного законодательства.

— В таких напряжённых условиях важно было принять дополнительные меры для уменьшения доступности алкоголя. И временный запрет дал эффект по сдерживанию потребления спиртного, — уверен губернатор.

Однако жители региона заметили, какие длинные очереди выстраивались в супермаркетах после рабочего дня. Покупатели стремились приобрести алкоголь до 19:00.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире из-за коронавируса отменили Парад Победы. Ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась, область пока даже не подошла ко второму этапу снятия ограничений. А массовые мероприятия возможны только на третьем.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»