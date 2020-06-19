Врач рассказала о мерах безопасности на море в пандемию

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Чемоданное настроение
Во Владимир пришло долгожданное лето. Теплая температура за окном стабилизировалась. Кто-то даже успел искупаться на местных водоемах. Но вода, говорят, ещё не прогрелась. Тем временем сезон отпусков начался, и многих потянуло в сторону моря. В этом году у туристов отменились заграничные поездки, но люди не отчаялись. Одни перебронировали путевки на осень, другие – поедут отдыхать на «наш юг»: в Крым и на курорты Краснодарского края. О том, как приготовиться к путешествию и как обезопасить себя на море от вирусов, «Призыву» рассказала Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук и врач кабинета медпрофилактики городской больницы № 5. Также терапевт пояснила, почему стоит отказаться от поездки, если у вас совсем маленькие дети.
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Какие места для отдыха выбирать и на чем добираться?
Уезжать далеко от дома во время пандемии на многолюдные курорты врачи, конечно, не рекомендуют. Но если очень хочется, лучше всего выбирать не самые популярные места. То есть отдаленные гостиницы со своим небольшим пляжем. На юг лучше всего ехать на своей машине, говорит Изабелла Анатольевна, с минимальными остановками в пути. Поезд, самолет – всё это повышает риск передачи коронавирусной инфекции.
— На сегодняшний день ситуация очень нестабильная и неясная. Как будут события развиваться в августе, будет ли очередной всплеск эпидемии, мы не можем с уверенность прогнозировать течение заболеваемости. С маленькими детьми до 3-х лет я вообще не советовала бы сейчас ездить на юг. Считается вроде бы, что они не болеют коронавирусом. Но есть единичные случаи. И для детей они заканчиваются крайне тяжело.
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Что должно быть обязательно в «отпускной» аптечке?
Аптечка на море — это такой же важный атрибут, как и купальник. Если не важнее…Обязательно необходимо взять с собой весь набор для лечения противовирусной инфекции, жаропонижающие. Для детей – это одни препараты, для взрослых – другие. И еще, конечно, стандартный список лекарств при расстройстве пищеварения: противодиарейные, адсорбенты (например, активированный уголь), средства для регидрации. От простудных заболеваний можно взять спрей для горла, капли в нос. У людей с хроническими заболеваниями должен быть свой набор жизненно важных лекарств.
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Какие меры предосторожности следует соблюдать на отдыхе?
Главная мера – это использование элементарных средств зашиты при посещении закрытых помещений. То есть в магазины, аптеки, кафе следует заходить в маске и перчатках. Врач подчеркивает, это и ваша безопасность, и уважение к окружающим людям. Ведь вы можете являться носителем COVID-19, переносить болезнь легко и бессимптомно, не знать о своем диагнозе. А кто-то заболевание переносит тяжело. Вплоть до подключения к аппарату ИВЛ. Вы можете заразить окружающих! Загорать на пляже можно и без масок, но при этом не обгорать, то есть не находится на пляже в период наибольшей солнечной активности (с 11 до 16 часов), использовать солнцезащитные средства, головные уборы. Во время солнечных ожогов и тепловых ударов защитные силы организма снижаются. И, естественно, по той же причине нельзя злоупотреблять алкоголем.
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Что делать, если появились признаки болезни?
При первых симптомах ОРВИ первым делом нужно принять противовирусные препараты и жаропонижающие средства и немедленно обратиться к врачу.
На море обязательно надо взять с собой все необходимые документы: паспорт, СНИЛ, полис ОМС.
— На нашем юге также открыты и работают инфекционные госпитали, и по полису ОМС вас примут на всей территории России. Но вы только представьте, что если даже у нас в области особо нет свободных мест в больницах, что будет твориться в южных лечебницах, когда сюда хлынет весь народ? А ведь там их меньше, чем у нас.
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Личный опыт
Этим летом Изабелла Анатольевна тоже собирается отдохнуть на море вместе с семьей. И как врач она готовится к поездке очень тщательно. Заселяться они будут не в отель, а в свободный частный дом без хозяев.
— После того, как заграница накрылась, мы решили на своей машине отправиться на побережье Крыма, выбрали место в 2-х километрах от Евпатории. Это безлюдный поселок, где будет минимум контактов. В пути будем только заправляться, еду возьмем с собой. На ночь остановимся в гостинице. Все поверхности в машине будем несколько раз в пути обрабатывать дезсредствами. Также с собой я беру полные комплекты лекарств на 4-х человек (на каждого) для лечения ковида. Это на всякий случай. На отдыхе все медикаменты будут храниться в холодильнике. Муж без меня на отдых бы не поехал, потому что, когда рядом свой врач, конечно, спокойнее.
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Нужны ли справки на море, что вы не больны коронавирусом?
На данный момент они обязательны лишь в санаториях. Эти документы делаются 5 дней, и актуальность по приезду свою теряют. Человек за это время может уже несколько раз заразиться. Медики рекомендуют для отдыха рассматривать также Владимирскую область, соседние регионы с прекрасными реками и озерами. Но ехать можно будет лишь туда, где отмечена благоприятная по заболеваемости статистика. О направления отдыха, предложениях и ценах в этом году мы писали здесь.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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