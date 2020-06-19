Врач рассказала о мерах безопасности на море в пандемию

Уезжать далеко от дома во время пандемии на многолюдные курорты врачи, конечно, не рекомендуют. Но если очень хочется, лучше всего выбирать не самые популярные места. То есть отдаленные гостиницы со своим небольшим пляжем. На юг лучше всего ехать на своей машине, говорит Изабелла Анатольевна, с минимальными остановками в пути. Поезд, самолет – всё это повышает риск передачи коронавирусной инфекции.

— На сегодняшний день ситуация очень нестабильная и неясная. Как будут события развиваться в августе, будет ли очередной всплеск эпидемии, мы не можем с уверенность прогнозировать течение заболеваемости. С маленькими детьми до 3-х лет я вообще не советовала бы сейчас ездить на юг. Считается вроде бы, что они не болеют коронавирусом. Но есть единичные случаи. И для детей они заканчиваются крайне тяжело.